شاهد بالفيديو.. ازمة الكهرباء تتفاقم في البلاد.. ونقص الغاز الايراني سببا في انخفاض ساعات التجهيز

2022/01/23 | 18:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jmwHmKiJWBo

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