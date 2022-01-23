إصابات كورونا في العراق تسجل ارتفاعاً طفيفاً وانخفاضاً بالوفيات

2022/01/23 | 18:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم

الاحد، ارتفاعاً طفيفاً بإصابات فيروس

كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "مختبراتها سجلت 4931 إصابة

جديدة، و2000 حالة شفاء و4 ح

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