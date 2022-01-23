قبل أسبوعين من الأولمبياد.. بكين تعتزم إجراء فحوص الكشف عن كوفيد لسكان حي بكامله

2022/01/23 | 18:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مدينة بكين ،اليوم الأحد، أنها ستجري فحوصا لجميع سكان أحد أحيائها بعد اكتشاف بؤرة لفيروس كورونا، قبل أقل من أسبوعين من انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية.

وكانت المدينة ذكرت في نهاية الأسبوع الماضي تسجيل إصابة أولى بالمتحورة أوميكرون الشديدة العدوى لدى شخص تلقى رسالة من كندا عُثِر على آثار للفيروس عليها بحسب السلطات.

ورصدت بؤرة وبائية ثانية مرتبطة بالمتحوّرة دلتا في منطقة فنغتاي في جنوب بكين.

وفي إجراء احترازي ستُجرى فحوص لجميع سكان ذلك الحي اعتبارا من الأحد، بحسب ما أعلنت البلدية التي تمنع الأشخاص المعرضين للخطر من مغادرة بكين.

ويقع حي فنغتاي على بُعد نحو عشرين كيلومترا عن الموقع الذي يستضيف المباريات الأولمبية في التزلج الحر والتزلج على الجليد.

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