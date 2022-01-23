نور صبري يوقع على كشوفات نادي سامراء

2022/01/23 | 19:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وقع حارس المرمى العراقي الدولي السابق نور صبري، على كشوفات نادي سامراء الرياضي.وقال مراسل “أيرث نيوز”، ان “نور صبري انهى اعتزاله ووقع على كشوفات نادي سامراء حيث سيلتحق بتدريبات الفريق خلال الايام المقبلة”.يذكر ان صبري مثل عدداً كبيراً من الاندية العراقية أبرزها الزوراء والطلبة ونفط الوسط.ا ع

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