2022/01/23 | 19:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الأعرجي: وجودة 10 آلاف إرهابي بمخيم الهول يمثل خطراً على العراق والمنطقة » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 19:25

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