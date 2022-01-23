الكاظمي يوجه بـ3 إجراءات لمواجهة أزمة الكهرباء

2022/01/23 | 19:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، بعدة إجراءات لمعالجة أزمة نقص الطاقة الكهربائية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس اليوم، اجتماعا طارئا ضم السادة وزراء النفط والمالية والكهرباء وعددا من المسؤولين، خصص لمناقشة ازمة الطاقة الكهربائية التي تشهدها البلاد …

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