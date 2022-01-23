نائب: هروب سجناء الحسكة بداية لمؤامرة جديدة تستهدف العراق

2022/01/23 | 19:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود، الاحد، ان هروب ارهابيين من سجن الحسكة يمثل مؤامرة كبيرة تقودها قوى دولية واقليمية ومحلية لإعادة داعش الإرهابي الى العراق، فيما اشار الى ان الحشد الشعبي يمثل صمام أمان العراق للوقوف ضد هذه المؤامرة.وقال الصيهود، لوكالة / المعلومة /، إن “هروب اكثر من 5000 […]

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