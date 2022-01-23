البريطانيون أمام خيار صعب بين الطعام والتدفئة إزاء ارتفاع الأسعار والرواتب تراوح مكانها

2022/01/23 | 19:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كولشيستر (المملكة المتحدة)-(أ ف ب) – تسجل الأسعار في بريطانيا ارتفاعا حادا يجعل من الصعب على العديدين أن يؤمّنوا طعامهم وكلفة تدفئتهم في آن، إلى حدّ باتت بنوك الطعام تواجه طلبا متزايدا يفوق قدراتها.وتقول هايدي واقفة في صف الانتظار لتسلم رزمتها في مركز كولشيستر بشرق إنكلترا “أجد صعوبة كبرى في تأمين معيشتي” موضحة […]

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