2022/01/23 | 19:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما كان ثمانية ملايين وثمانمئة ألف شخص في الولايات المتحدة قد تغيبوا عن العمل في الولايات المتحدة في أوائل يناير الجاري، بسبب مرضهم بفيروس كورونا المستجد، أو لاعتنائهم بشخص مصاب، اضطر كثير غيرهم للعمل وهم مرضى، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة.. 9 ملايين غابوا عن أعمالهم خلال أيام) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة.. 9 ملايين غابوا عن أعمالهم خلال أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).