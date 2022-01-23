كلام جرايد .... خمس قصائد - منى حلمي

2022/01/23 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي كلام جرايد .......



خمس قصائد --------------------------------------------1 - أحيانا ----------------- أحيانا أصحو من النوم لا أطيق دمى السارى فى جسدى ولا أطيق الهواء الداخل الى صدرى لا أطيق نسمات الهواء لا أحتمل رائحة الطعام ورغم شعورى بالظمأ لا أقرب الماء أحيانا أصحو من النوم أريد أن ألقى من النافذة حكمة الف ......





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