بعد تحذير التحالف الدولي.. مسؤول عراقي: مخيم الهول وسجن غويران يشكلان تهديداً حقيقياً

2022/01/23 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

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الأعرجي يستقبل كبير مانحي البرامج الخاصة بالسلام ودعم الاستقرار في المعهد الأوربي للسلام------------------

استقبل مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الأحد، كبير مانحي البرامج الخاصة بالسلام ودعم الاستقرار ومدير برامج ابتكارات السلام في المعهد الأوربي للسلام، السيد بول سيلز، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين العراق والمنظمات الدولية، فضلا عن بحث الملفات المشتركة والجهود الدولية في هذا المجال .

وأكد الأعرجي، أن العراق حريص جدا على التعاون مع المنظمات الدولية، ولديه الخبرة في التعامل مع ملف داعش ومخيمات النازحين.

وأشار الأعرجي إلى أن مخيم الهول وسجن غويران في الحسكة يشكلان تهديداً حقيقياً للمنطقة والعالم، وبعد حادث الهروب يتوجب على المجتمع الدولي القيام بواجبه، لإجبار الدول لاستلام رعاياها الدواعش ومحاكمتهم في بلدانهم، مبينا أن العراق قاتل داعش نيابة عن العالم وكان سبّاقاً بالمطالبة بتسليمه الدواعش العراقيين لدى قسد وتم استلام المئات منهم لمحاكمتهم .

كما أشار الأعرجي إلى وجود أكثر من عشرة آلاف إرهابي يعودون لسبعين دولة في مخيم الهول، وأن هذه الدول لاتسعى لاستلامهم ووجودهم يمثل خطرا على العراق والمنطقة، مطالبا المجتمع الدولي بأن يأخذ دوره في هذا الملف الخطير .

من جانبه أشاد السيد بول سيلز، بما تقوم به الحكومة العراقية من جهد في هذا الملف، مشيرا إلى أن هناك رؤية مشتركة مع العراق في أن الوضع الأمني صعب بعد الأحداث الأخيرة في الحسكة.

المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي 23-كانون الثاني-2022

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