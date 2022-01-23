2022/01/23 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدر التحالف الدولي، اليوم الأحد، بيانا حول أحداث سجن الحسكة محذرا من هجمات على العراق.

وقال التحالف عبر وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) ان "هجوم تنظيم داعش على سجن الحسكة الذي باء بالفشل دفع التنظيم إلى إعدام عدد من أفراده".

وحذر التحالف "من هجمات محتملة لتنظيم داعش على العراق".

أدناه نص البيان:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يصدر بيانا حول أحداث سجن الحسكة ويحذر من هجمات على العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يصدر بيانا حول أحداث سجن الحسكة ويحذر من هجمات على العراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).