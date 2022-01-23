بريطانيا تتهم روسيا بمحاولة تنصيب زعيم موال للكرملين في كييف وموسكو ترد

2022/01/23 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت الرئاسة الأوكرانية الأحد تعهدها "مواصلة تفكيك" كل الجماعات الموالية لروسيا، وذلك ردًّا على الاتهامات البريطانية حول سعي موسكو إلى تنصيب زعيم موال لروسيا في أوكرانيا.

وقال مستشار رئيس مكتب الرئاسة الاوكرانية ميخايلو بودولياك "ستواصل دولتنا سياستها تفكيك كلّ هيكل أوليغارشي وسياسي يُمكن أن يعمل على زعزعة استقرار أوكرانيا أو يتواطأ مع المحتلّين" الروس.

وأكد النائب السابق في البرلمان الأوكراني يفغيني موراييف، الذي اتّهمت لندن روسيا بالسعي لتنصيبه رئيسا مواليا للكرملين في أوكرانيا، أن كييف بحاجة إلى قيادة جديدة.

وكتب موراييف على فيسبوك أن "الشعب الأوكراني بحاجة إلى سيادة القانون وسياسات اقتصادية واجتماعية سلمية وحكيمة وبراغماتية، وقادة سياسيين جدد".

اتهمت بريطانيا السبت موسكو بـ"السعي إلى تنصيب موراييف" و"التفكير" في "احتلال" أوكرانيا، فيما وصفت الخارجية الروسية هذه الاتهامات بأنها "هراء".

ودعت الخارجية الروسية عبر تويتر لندن إلى "التوقف عن نشر الهراء".

وغداة محادثات أمريكية-روسية بدا أنها أتاحت قدرا من الانفراج، نددت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، في بيان، بـ"حجم النشاط الروسي الهادف إلى زعزعة أوكرانيا"، قائلة إنه "بحسب معلوماتنا، تسعى الحكومة الروسية إلى تنصيب زعيم موالٍ لروسيا في كييف، بينما تخطط لغزو أوكرانيا واحتلالها".

وأشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن "النائب الأوكراني السابق يفغيني موراييف يعتبر مرشحا محتملا" لكنه ليس الوحيد، مضيفة "لدينا معلومات تفيد بأن أجهزة الاستخبارات الروسية لها صلات بكثير من السياسيين الأوكرانيين السابقين".

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