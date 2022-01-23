جهاز مكافحة الإرهاب يقدم إحصائية بإنجازاته خلال عامين

2022/01/23 | 19:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أحصى جهاز مكافحة الإرهاب، عدد قتلى عناصر تنظيم "داعش" والمقبوض عليهم خلال عامين.

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وقال الجهاز في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "شهد جهاز مُكافحة الإرهاب خلال العامين المنصرمين تصعيدًا كبيرًا في جهوده وفعالياته، وكانت الحصيلة كالآتي:

أولاً: عدد الواجبات المنفذة (694).

ثانيًا: عدد قتلى تنظيم داعـش (343).

ثالثًا: عدد الإرهابيين الملقى القبض عليهم (622) وأحيلوا إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

رابعًا: عدد مضافات العدو المُدمرة (422).

خامسًا: عدد الضربات الجوية المُنفذة (595).

ولفت الجهاز إلى أنّ "هذه الإحصائية مُثبتة بشكل رسمي لدى المجلس الوزاري للأمن الوطني، وأغلب هذه العمليات موثقة من قبل إعلام جهاز مُكافحة الإرهاب والوكالات والقنوات الأخبارية كما وحرص الجهاز على عرض ما يُمكن عرضه للمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونؤكد أن الجهاز لم يُعلن عن الكثير من الواجبات لدواع أمنية تخص عملياتنا النوعية".

وأكد جهاز مُكافحة الإرهاب جاهزيته التامة لـ"مواجهة أي خطر مُحدق بالعراق شعبًا وأرضًا، وأن محاولة العدو تهويل الأخبار المفبركة ما هي إلا رسائل نفسية خائبة سعيًا للحصول على موطئ قدم له من جديد".

وشدد: "سنهزم الإرهاب بقوتنا وعزيمتنا ومؤازرة شعبنا، وستكشف لكم الأيام كيف سنلقن بقايا داعـش دروسًا تأديبية قاسية مطلع الأيام المُقبلة".

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