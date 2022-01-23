وكيل السيستاني يفتتح جامعة للبنات بكربلاء المقدسة ووكيل وزير التعليم يؤكد انها فرصة متكاملة للعنصر النسوي(مصور)

2022/01/23 | 19:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح المتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي

الكربلائي جامعة الزهراء للبنات في

موقعها الجديد الواقع على الطريق

الرابط بين محافظة كربلاء والعاصمة

بغداد في حفل بهيج اقيم على قاعة

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