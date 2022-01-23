بلينكن مُحذرًا: دخول

2022/01/23 | 19:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن لمذيعة CNN دانا باش، الأحد، إن "دخول قوة روسية إضافية واحدة" إلى أوكرانيا "بطريقة عدوانية" من شأنه أن يؤدي إلى رد قاس من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

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