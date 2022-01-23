2022/01/23 | 19:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت النائب المسلمة في البرلمان البريطاني، نصرت غني، عضو حزب المحافظين، بيانًا يوم الأحد، يطلب من الحكومة معالجة الجدل المستمر "بجدية"، بعد حديثها عن أن ديانتها كانت سبب فقدانها وظيفتها كوزيرة للنقل في أوائل عام 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب مسلمة بالبرلمان البريطاني: طُردت من منصبي كوزيرة بسبب ديانتي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب مسلمة بالبرلمان البريطاني: طُردت من منصبي كوزيرة بسبب ديانتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).