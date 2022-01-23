محمد حميد يوقع على كشوفات نادي الكهرباء

2022/01/23 | 19:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وقع حارس مرمى المنتخب العراقي السابق، محمد حميد، على كشوفات نادي الكهرباء، لتمثيل الفريق الكروي خلال المنافسات المقبلة.وقال مراسل “ايرث نيوز”، ان “الحارس الدولي محمد حميد وقع على كشوفات نادي الكهرباء من اجل تمثيل الفريق الكروي خلال منافسات المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز”.ا ع

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