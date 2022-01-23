2022/01/23 | 19:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قيادات أمنية عليا تصدر 5 توجيهات للقطعات في ديالى » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 19:53

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