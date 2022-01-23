2022/01/23 | 20:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qyFZxkN0vIU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يستقبل السفير التركي لدى العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يستقبل السفير التركي لدى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).