2022/01/23 | 20:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: K12ZkW_60A4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب سجاد سالم: الرمز الوطني وفق الدستور يمنح راتب مقداره مليوني دينار شهريا) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب سجاد سالم: الرمز الوطني وفق الدستور يمنح راتب مقداره مليوني دينار شهريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).