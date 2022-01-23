2022/01/23 | 20:00 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: QX5A_DbwONc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في البرد القارص طلبة يجلسون في مدرسة بلا جدران وسقف ولا شبابيك) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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