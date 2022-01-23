3000 امريكي يوقعون على عريضة تطالب بانهاء التطهير العرقي الصهيوني في صحراء النقب

2022/01/23 | 20:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة ..وقع ثلاثة الالاف امريكي على عريضة تطالب بوقف فوري لانهاء التطهير العرقي الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد المواطنين الفلسطينيين في صحراء النقب.وذكرت صحيفة ميدل ايست اي البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” صحراء النقب الصخرية ، التي تشكل ما يقرب من نصف فلسطين التاريخية ، مسرحًا لتوترات متزايدة […]

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