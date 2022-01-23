النجار: نعمل على إحياء عدد من مناطق الجنوب من خلال الاستثمار وتوفير فرص عمل

2022/01/23 | 20:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار، اليوم الاحد، العمل على إحياء عدد من مناطق الجنوب من خلال الاستثمار وتوفير فرص عمل، فيما اشارت الى ان الهيئة منحت إجازات استثمارية كبيرة في مجال الطاقة الشمسية.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة ايرث نيوز، ان ” النجار استقبلت وزير البيئة، جاسم عبد العزيز حمادي […]

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