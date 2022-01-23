العمل توضح حول وجود زيادة في راتب الاعانة الاجتماعية

2022/01/23 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

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تنويه..



العمل تحذر من المواقع الوهمية

تنفي هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجود اي زيادة في راتب الاعانة الاجتماعية في الوقت الحالي وتحذر من وجود صفحات وهمية تنشر اخبارا كاذبة..



وتدعو جميع المستفيدين لاعتماد الموقع الالكتروني الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة في تلقي الاخبار..

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