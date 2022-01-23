توجيه من رئيس أركان الجيش بعد مجزرة العظيم

2022/01/23 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس أركان الجيش يتفقد قاطع عمليات ديالى

تفقد السيد رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، يوم الأحد ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٢، قاطع عمليات ديالى/ لواء المشاة الثاني أحد تشكيلات فرقة المشاة الأولى، يرافقه قائد طيران الجيش، وقائد الشرطة الاتحادية وأمين سر العمليات لرئاسة أركان الجيش، وكان في استقبالهم، قائد القوات البرية، وقادة عمليات (ديالى - صلاح الدين - سامراء)، وقادة الفرق (المشاة الأولى، المدرعة التاسعة، القوات الخاصة)، ومدير قسم الاستخبارات ومعاون هيئة عمليات قيادة القوات البرية وقادة من هيئة الحشد الشعبي.وفور وصوله، عقد السيد رئيس أركان الجيش، اجتماعاً أمنياً قدّم خلاله قائد عمليات ديالى إيجازاً مفصلاً عن الوضع الأمني في قاطع المسؤولية وتوزيع القطعات.كما قدّم قادة العمليات والفرق إيجازاً مفصلاً عن قواطع العمليات، وجرت مناقشة مستفيضة للمواضيع المطروحة في الاجتماع، إذ وجه السيد رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة الحضور بأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر وتفعيل الجهد الاستخباري وتحديث المعلومات والاهتمام بالمقاتلين وتأمين كل متطلباتهم.

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