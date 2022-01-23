الحمداني: ضعف التفاهمات السياسية في بغداد يؤثر سلباً على كركوك

2022/01/23 | 20:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد مدير ائتلاف النصر في كركوك عزام الحمداني، الاحد، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يعمل على ضم محافظة كركوك تحت جناحه بعد ضعف التفاهمات السياسية في بغداد.وقال الحمداني في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الجميع يعلم أن الكرد خسروا الكثير بعد أحداث 19 أكتوبر، وهناك مخاوف كبيرة من قبل الأهالي على […]

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