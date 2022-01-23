حال العرب (11) ..نصيحة للمسافرين .. - هاتف بشبوش

2022/01/23 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاتف_بشبوش إسمعْ شورتي مرّة وانتَ حرّ يبن الناس الله يخلّي من بكّاني ولاضحّك عليّ الناس ..



الشاعر محمد الغامديوأنت تسافر الى بقاع الأرض كسائح أو للإشتغال ضع هذه النصيحة في جيبك وإنطلق.



إشترِ بضاعتك حتى لو كانت رقاقة شوكولاتة من عابد البقرة،عابد بوذا،عابد كونفوسيوش،عابد الفأر،عابد الشمس،عابد القمر،عابد النار،عابد الماء،عابد الخمر،عابد الصنم، عابد الطوطم ، عابدُ زيوس، عابد الشيطان،عابد ا ......





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