العراق يمنح إجازات استثمارية كبيرة في مجال الطاقة الشمسية

2022/01/23 | 20:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار

في العراق، اليوم الاحد، عن منح إجازات

استثمارية كبيرة في مجال الطاقة

الشمسية، فيما اكدت عزمها إحياء عدد من

مناطق جنوب البلاد من خلال الاستثمار

وتوفير فرص العمل.

و

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