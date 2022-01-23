تقرير مصور لافتتاح جامعة الزهراء للبنات بكربلاء وبحضور ممثل السيستاني ووكيل وزير التعليم العالي

2022/01/23 | 20:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدسة وكالة نون الخبرية تلتقط صورا من

داخل اروقة جامعة الزهراء للبنات والتي

شهدت اليوم افتتاحا رسميا من قبل ممثل

السيد السيستاني الشيخ المهندس عبد

المهدي الكربلائي ووكيل وزير التعليم

العالي ومحافظ كربل

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