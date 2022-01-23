وزير خارجية أمريكا يحذر روسيا من رد حاد وسريع إذا غزت موسكو أوكرانيا

2022/01/23 | 20:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوّح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، برد أمريكي حاد وسريع "إذا دخلت قوة روسية إضافية واحدة إلى أوكرانيا"، حسبما قال لمذيعة شبكة CNN دانا باش ببرنامج "حالة الاتحاد".

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