الربيعي: مجزرة حاوي العظيم كشفت 4 نقاط سلبية في المنظومة الامنية

2022/01/23 | 20:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية السابق ايوب الربيعي، الاحد، ان مجزرة العظيم كشفت 4 نقاط سلبية في المنظومة الامنية.وقال الربيعي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “ماحدث في حاوي العظيم شمال ديالى قبل 3 ايام مجزرة بحق سرية للجيش العراقي ما ادى الى سقوط 11 شهيد بينهم ضابط لافتا الى ان ماحدث […]

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