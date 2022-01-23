الاعمار والاسكان تقلص دوامها الى 50%

2022/01/23 | 20:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الاحد، جعل الدوام الرسمي بنسبة 50 بالمئة لموظفيها، وفرض عقوبة الغياب للممتنعين عن التلقيح.وذكر بيان للوزارة، انه “بتوجيه واشراف من وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة المهندسة نازنين محمد وسو، وكيل الوزارة للشؤون الادارية يلماز شهباز، يترأس الاجتماع الدوري للجنة خلية الازمة الخاصة بتسخير امكانية الوزارة وتشكيلاتها في […]

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