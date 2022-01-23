استعدادًا لغزو روسي

2022/01/23 | 20:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مناقشات منتظمة مع عدد من الدول والشركات في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا حول زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في حال أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى نقص الغاز.

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