توب 5: مبادرة الكويت لتسوية أزمة الخليج ولبنان.. و

2022/01/23 | 20:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من مبادرة الكويت لتسوية الأزمة بين دول خليجية ولبنان، وسجن صحفية تركية "أهانت" أردوغان، وبلينكن يحذر من رد أمريكي حاد إذا دخلت "قوة روسية واحدة" إلى أوكرانيا، ووزيرة بريطانية سابقة تتحدث عن طردها من منصبها لأنها مسلمة، وصولا إلى جدل فيلم نتفليكس "أصحاب ولا أعز"...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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