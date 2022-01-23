2022/01/23 | 20:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ذي قار… أعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، الاحد، عن موافقة وزارة المالية على صرف مستحقات عقود ٣١٥ لعامي ٢٠٢٠ – ٢٠١٩.وأكد الغزي بحسب بيان تلقت ه /المعلومة/، أن “وزارة المالية وافقت على استقبال بيانات وصرف مستحقات عقود ٣١٥ في بعض دوائر المحافظة”.و أشار إلى ان وزارة المالية وافقت على صرف […]

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