2022/01/23 | 21:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..المالية تستحدث اكثر من 1600 درجة وظيفية للبصرة لتثبيت العقود

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المالية تستحدث اكثر من 1600 درجة وظيفية للبصرة لتثبيت العقود أولاً على ايرث نيوز.

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