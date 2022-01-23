وزارة الإعمار تقلص ساعات العمل لـ 50 بالمئة

2022/01/23 | 21:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قررت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاحد، جعل الدوام الرسمي بنسبة 50 بالمئة لموظفيها، وفرض عقوبة الغياب للممتنعين عن التلقيح.وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بتوجيه واشراف من وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة نازنين محمد وسو، وكيل الوزارة للشؤون الادارية يلماز شهباز، يترأس الاجتماع الدوري للجنة خلية …

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