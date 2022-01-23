المالكي بمناسبة يوم القضاء العراقي: ندعو القضاة إلى مزيد من تحقيق العدالة

2022/01/23 | 21:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاحد، القضاة بعد تقديم التهنئة بمناسبة يوم القضاء العراقي، إلى مزيد من تحقيق العدالة على المستويات الحياتية جميعها بعيداً عن التأثيرات والتدخلات الداخلية والخارجية.

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وذكر المالكي في تدوينة، تابعها "ناس" (23 كانون الثاني 2022)، "نتقدم بالتهنئة والتبريك للقضاة رجالًا ونساءً بمناسبة يوم القضاء العراقي، فالقضاء هو المعيار الحقيقي لإقامة العدل والانصاف، ويمثل سُنة إلهية ثابتة في الكون، وهو ميزان الله الذي وضعه للخلق ونصبه للحق، ويُعَدّ عاملا عظيما في رقي الأمم وفي إنشاء الحضارات الإنسانية الراقية".

وأضاف "بهذه المناسبة، نشيد بقضائنا ورجاله على دوره الذي أعز القضاء وواجه التجاوز عليه، ونصر المظلومين على الظالمين، وندعو القضاة الكرام الى مزيد من تحقيق العدالة على المستويات الحياتية جميعها بعيدا عن كل التأثيرات والتدخلات الداخلية والخارجية لصيانة هيبة الدولة والحفاظ على بقاء عظمتها".

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