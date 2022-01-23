2022/01/23 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي : داعش لن يعود وسياسة التهويل لم تعد تنطلي على أحد طوق أمني حول سجني أبو غريب والتاجي تحسّباً لتكرار مسلسل الحسكة بغداد – قصي منذر فرضت القوات الامنية طوقا على سجني ابو غريب والتاجي مع تشديد الوضع بسيطرة الصقور على اطراف محافظة الانبار ، تحسبا لتكرار مسلسل سجن الحسكة في سوريا ، فيما […]

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