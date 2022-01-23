2022/01/23 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرالثقافة يزور الحمداني للإطمئنان على صحته ذي قار -الزمان زار وفد وزاري يرأسه وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم ،الخبير الآثاري ووزير الثقافة السابق عبد الأمير الحمداني للاطمئنان على صحته.وضم الوفد كلاً من رئيس الهيأة العامة للآثار والتراث ليث مجيد حسين ومدير عام التحريات والتنقيبات علي شلغم والأكاديمي في جامعة ذي قار علي حاكم وعدداً […]

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