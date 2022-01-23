2022/01/23 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجنابي: المبدع لا يجري للشهرة والعمل الفريد يبقى في الذاكرة (بلد تعبان) ولد بمشاعر الناس قبل أن يكون من صنع المخرج بغداد- ياسين ياس أن تصنع أفلاما ذات موضوعات مؤثرة بمعدات بسيطة فهذا يبث فيك شعور معنوي بالإبداع ورسالة فحواها أن الأخراج لايحتاج إلى دراسات وبحوث اكاديمية وإنما فكرة وشاشة، هذا ما وضحه لنا المخرج […]

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