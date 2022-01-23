بعد حادثه مقتله يوم امس.. نقابة المحامين تصدر توضيحا بشأن حقيقة انتساب “إيهاب محمد لطيف” لها

2022/01/23 | 21:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الاحد، توضيحا بشأن حقيقة انتساب “إيهاب محمد لطيف” لها.وذكر بيان للنقابة تلقته وكالة ايرث نيوز، انها تابعت منذ أمس، حادثة مقتل المواطن ( إيهاب محمد لطيف ) و الذي كان يحمل هويّة نقابة المحامين ( ليست حقيقية )، و بهذا الصدد، وبعد متابعة دقيقة، لجدول المحامين، و […]

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