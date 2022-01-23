هدف قاتل ينقذ ريال مدريد من

2022/01/23 | 21:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذ البرازيلي إيدر ميليتاو فريقه ريال مدريد، المتصدر، من هزيمة تاريخية في معقله على يد إلتشي، وذلك بإدراكه التعادل 2-2 في الوقت القاتل الأحد في المرحلة 22 من الدوري الإسباني.

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