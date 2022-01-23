2022/01/23 | 21:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EuTGaY_M4Mw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حادثة ديالى .. الاساليب الامنية تتطلب تسويات سياسية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حادثة ديالى .. الاساليب الامنية تتطلب تسويات سياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).