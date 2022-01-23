الكنيست الإسرائيلي يوقف اجتماعا عبر

2022/01/23 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أمر رئيس لجنة الدستور والقانون التابعة للكنيست الإسرائيلي، جلعاد كاريب، بتعليق اجتماع للجنة عبر تطبيق "زووم"، بعد أن أظهر أحد المشاركين صورا إباحية مسيئة.

وعرض أحد المشاركين في النقاش حول قانون كورونا صورا إباحية خلال الاجتماع، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تصرفه نتيجة لمعارضته للقاحات، حيث أراد الاحتجاج بطريقته الخاصة.

واضطر كاريب، وهو أول حاخام ليبرالي في البرلمان الإسرائيلي، لتوقيف المناقشة وتقرر عدم السماح للمشاركين عن بعد باستخدام الشاشة خلال المناقشات.

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