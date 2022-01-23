الجمعيات الفلاحية: فقدان نحو 200 الف نخلة خلال 19 عاماً في ديالى

2022/01/23 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اصدر الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الاحد، اول تقرير موسع عن مجزرة النخيل.وقال رئيس الاتحاد في ديالى رعد التميمي في حديث لـ/ المعلومة/، ان ” بساتنين النخيل في ديالى تتركز في 13 مقاطعة مهمة ابرزها الوقف وبهرز والخالص وهي تنتج عشرات الاف من الاطنان من اكثر من 90 صنف من التمور […]

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