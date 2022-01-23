بسعر مناسب.. هواوي تغزو الأسواق بهاتف اخر

2022/01/23 | 21:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل الهاتف على كاميرا أساسية ثنائية العدسة.ع

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