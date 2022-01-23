فيلم 11:11.. إياد نصار يفكر في الانتحار بـ”إعلان رسمي”

2022/01/23 | 21:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طرحت الشركة المنتجة لفيلم”11:11″ الإعلان الترويجي الأول، تمهيدا لعرضه في السينمات 2 فبراير/شباط 2022.فيلم “11:11” من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، ومحمد الشرنوبي، وعمر الشناوي، وإنجي المقدم، وهند عبد الحليم، ومن تأليف ياسر عبد الباسط ومن إخراج كريم أبو زيد، ومن المقرر طرحه يوم 2 فبراير المقبل.يسيطر على الإعلان الترويجي للفيلم، […]

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إياد نصار يفكر في الانتحار بـ”إعلان رسمي” أولاً على ايرث نيوز.

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