محافظ ذي قار يعلن موافقة المالية على صرف مستحقات عقود ٣١٥ لعامي ٢٠٢٠ – ٢٠١٩

2022/01/23 | 21:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، عن موافقة وزارة المالية على صرف مستحقات عقود ٣١٥ لعامي ٢٠٢٠ – ٢٠١٩.و أكد الغزي خلال زيارة أجراها إلى مقر وزارة المالية مؤخراً، أن “الاخيرة وافقت على استقبال بيانات وصرف مستحقات عقود ٣١٥ في بعض دوائر المحافظة”.و أشار إلى ان “وزارة المالية وافقت على صرف […]

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